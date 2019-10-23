تراند اليوم : الستات ميعرفوش يكدبوا.. سميرة عبدالعزيز: إتجوزت أنا وجوزي من غير مأذون.. فيديو

حكت الفنانة سميرة عبد العزيز قصة طريفة لزواجها من الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن.

حكت سميرة عبد العزيز ذكريات خاصة مع زوجها الراحل خلال حلولها ضيفة على برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، وقالت إنها وعبد الرحمن كانا التقيا من قبل في مسلسل وعرض عليها الزواج، لكنها وقتها رفضت لأنها كانت تفكر أكثر في مشوارها الفني وفي ابنتها.

تابعت حكايتها أنه بعد ذلك التقت بعبد الرحمن مجددا في تحضيرات مسلسل “كتابة على لحم يحترق” الذي أنتج عام 1987، إذ كانت تذهب برفقة ابنتها وهو نفس الأمر يذهب برفقة ابنته إلى البروفات، فالتقيتا الصغيرتان وأصبحتا أصدقاء، حتى أن ابنة محفوظ طلبت منه أن يتزوج من سميرة عبد العزيز لأنها تحبها.

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وفعلا خلال تصوير المسلسل في تونس، عرض محفوظ عبد الرحمن على سميرة الزواج ووافقت، فبحث عن مأذون لكنه وجد أن في تونس الزواج يتم على الطريقة المدنية وليس على يد مأذون، ففكر أن يعود إلى القاهرة ليتزوجا ثم يرجعا إلى تونس لاستكمال التصوير، لكنها رفضت حتى لا يتعطل التصوير بسببها.

أكملت حكايتها أن هذه الأزمة حُلت بسبب مخرج العمل عباس أرناؤوط، الذي أخبرهما أن هناك شيخ أردني سيشارك في المسلسل وموجود معهم في تونس، وسيعقد قرانهما والشهود هم فريق العمل، وعند عودتهما إلى مصر يتم تسجيل عقد القران في الجهات المختصة، وهو ما حدث.

يذكر أن الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن رحل عن عالمنا في أغسطس 2017 عن عمر يناهز الـ76