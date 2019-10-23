تراند اليوم : هنادي مهنا: أغاني تامر حسني بتريح أعصابي

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وجه تامر حسني رسالة للفنانة هنادي مهنا، عبر خاصية القصص المصورة لحسابه الشخصي على Instagram.
نشر تامر حسني، صورة لهنادي مهنا من لقائها في برنامج “عرب وود”، وعلق على الصورة قائلًا: ” يا هنادي يا قمر، يا نجمة المستقبل، يا غالية يا بنت الغالي، والله كلامك ده شرف كبير ليا، ربنا يوفقك دايما يا رب”.
كانت هنادي مهنا قد صرحت خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، أنها تغير قائمة أغنياتها المفضلة أسبوعيًا، ولكن أغاني الفنان تامر حسني هي المفضلة بالنسبة لها دائمًا، تسمعها في أي وقت وأي مكان، كما تحفظ جميع أغانيه بلا استثناء.
جدير بالذكر أن هنادي مهنا شاركت في بطولة مسلسل “حكايتي”، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، مع ياسمين صبري، وفاء عامر، نهال عنبر، أحمد بدير، مها أبو عوف، سارة نخلة، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد صلاح حسني، تامر شلتوت، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، جمال عبد الناصر، مصطفى درويش، سارة التونسي، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج “سينرجي”.
كما شاركت هنادي مهنا، أيضًا خلال الموسم الرمضاني السابق في مسلسل “زلزال”، من بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، أحمد صيام، نسرين أمين، هنادي مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، منى عبد الغني، يوسف عثمان، سلوى عثمان، محمود حجازي، ومن تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجي.
من ناحية أخرى، ينتظر تامر حسني عرض أحدث أفلامه “الفلوس”، ويشاركه البطولة كل من زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق.