تراند اليوم : هنادي مهنا: أغاني تامر حسني بتريح أعصابي

وجه تامر حسني رسالة للفنانة هنادي مهنا، عبر خاصية القصص المصورة لحسابه الشخصي على ‏Instagram.‏

نشر تامر حسني، صورة لهنادي مهنا من لقائها في برنامج “عرب وود”، وعلق على الصورة قائلًا: ” يا ‏هنادي يا قمر، يا نجمة المستقبل، يا غالية يا بنت الغالي، والله كلامك ده شرف كبير ليا، ربنا يوفقك دايما يا ‏رب”.‏

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كانت هنادي مهنا قد صرحت خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، ‏‎ ‎أنها تغير قائمة أغنياتها المفضلة ‏أسبوعيًا، ‏ولكن أغاني الفنان تامر حسني هي المفضلة بالنسبة لها دائمًا، تسمعها في أي وقت وأي مكان، كما ‏تحفظ جميع ‏أغانيه بلا استثناء.‏

جدير بالذكر أن هنادي مهنا شاركت في بطولة مسلسل “حكايتي”، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، ‏مع ‏ياسمين صبري، وفاء ‏عامر، نهال عنبر، أحمد بدير، مها أبو عوف، سارة نخلة، أحمد حاتم، إدوارد، ‏أحمد ‏صلاح حسني، تامر شلتوت، إسلام جمال، أحمد ‏جمال سعيد، دنيا المصري، جمال عبد الناصر، ‏مصطفى ‏درويش، سارة التونسي، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج، ‏وإنتاج “سينرجي‎”.‎

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كما شاركت هنادي مهنا، أيضًا خلال الموسم الرمضاني السابق في مسلسل “زلزال”، من بطولة محمد ‏رمضان، ‏حلا شيحة، ماجد ‏المصري، أحمد صيام، نسرين أمين، هنادي مهنى، حسام داغر، مصطفى ‏منصور، منى عبد ‏الغني، يوسف عثمان، سلوى عثمان، ‏محمود حجازي، ومن تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال، ‏وإخراج إبراهيم ‏فخر، وإنتاج شركة سينرجي‎.‎

من ناحية أخرى، ينتظر تامر حسني عرض أحدث أفلامه “الفلوس”، ويشاركه البطولة كل من ‏زينة، ‏وخالد ‏الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد ‏المعطي، وإخراج سعيد ‏الماروق‎.‎