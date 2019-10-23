تراند اليوم : أبو قلب كبير.. عيد ميلاد داليا البحيري في حضن الزعيم – صور

شارك الفنان عادل إمام، الفنانة داليا البحيري، الاحتفال بعيد ميلادها، الذي جاء بالتزامن مع استكمال تصوير مسلسل “فالنتينو”.‏

انتشرت صور جمعت بين الزعيم وداليا البحيري، من كواليس تصوير مسلسل “فالنتينو”، أثناء الاحتفال، كما ‏ظهرت الفنانة دلال عبد العزيز وهي تشاركهم الاحتفال في إحدى الصور.‏

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كما نشر المخرج رامي إمام، عبر حسابه الخاص على Instagram مقطع فيديو للتجهيزات التي أعدوها كفريق عمل مسلسل “فالنتينو” لإعداد مفاجأة حفل عيد ميلاد، إلا أنه لم يكشف عن التفاصيل، واكتفى بتشويق الجمهور بجملة “خمنوا من؟ ستعرفون قريبًا”.

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يذكر أن عادل إمام سبق ونفى كل ما قيل عن وجود خلافات بينه وبين شركة إنتاج المسلسل وأنها كانت السبب ‏الرئيسي في توقفه وخروجه من السباق الرمضاني، فضلاً عن تعرض العمل لمشكلات إنتاجية وتسويقية‎.‎

أكد الزعيم في تصريحات لـ”إندبندنت عربية”، أن كل ما تردد في هذا الشأن “أقاويل وخزعبلات ليس لها أي ‏أساس من الصحة”. مضيفًا: “من المضحك أن يقال إن مسلسلي واجه مشكلات إنتاجية وتسويقية، كيف يحدث ‏ذلك وأنا تعاقدت عليه منذ فترة وسُوّقَ له؟ كل الحكاية غير منطقية، وليس طبيعياً أن يواجه عمل لي مثل هذه ‏العقبات‎”.‎

مسلسل “فالنتينو” بطولة داليا البحيري ودلال عبد العزيز وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة ‏وهدى المفتي وسليمان عيد وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، ‏وإخراج رامي إمام‎