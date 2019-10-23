تراند اليوم : إنجي وجدان تغلق تعليقات صفحتها لهذا السبب

- 1/2
- 2/2
تتواصل الفنانة إنجي وجدان، مع الجمهور عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها قررت مؤخرًا أن تجعل التواصل محددًا بشروطها الخاصة، عن طريق التحكم بالتعليقات الخاصة بصورها.
نشرت وجدان عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الشخصي Instagram، تنويهًا منها بقرار إغلاق التعليقات، وكتبت قائلة: “أنا بقفل التعليقات عشان أنا زي أي بني آدم طبيعي، مبيحبش يقرا كومنتس تجريح، فمتزعلوش مني لأن كل مرة بفتح التعليقات بيجيلي حاجات سخيفة، بس بحبكم”.
لم تتخذ وجدان خطوة فعلية لإغلاق التعليقات حتى هذه اللحظة، فلا تزال الصور متاحة للتعليق عبر حسابها الرسمي على Instagram، إلا أنها أوضحت بذلك ما قد تنوي القيام به مستقبلًا.
يشار إلى أن هناك بعض النجمات اللاتي انتقدن مؤخرًا طريقة تعامل بعض الأشخاص معهم على السوشيال ميديا، واتجهن لنفس الطريقة التي قررت إنجي وجدان اتباعها، منهن الفنانة مي عز الدين التي قررت تحويل حسابها الرسمي لحساب خاص، وأوضحت عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابها على Instagram، أن هذا الحساب أصبح حسابًا شخصيًا لا علاقة له بعملها، مضيفة: “بصراحة التعامل مع السوشيال ميديا كده مريح أكتر بكتير وبيخليك في سلام نفسي أكتر عشان فيها طاقة سلبية كتير عن زمان”.
والفنانة شيرين عبد الوهاب التي قررت الانسحاب تمامًا من السوشيال ميديا، مغلقة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي