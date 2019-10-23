تراند اليوم : إنجي وجدان تغلق تعليقات صفحتها لهذا السبب

تتواصل الفنانة إنجي وجدان، مع الجمهور عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها ‏قررت مؤخرًا أن تجعل التواصل محددًا بشروطها الخاصة، عن طريق التحكم بالتعليقات الخاصة بصورها.‏

نشرت وجدان عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الشخصي Instagram، تنويهًا منها بقرار إغلاق ‏التعليقات، وكتبت قائلة: “أنا بقفل التعليقات عشان أنا زي أي بني آدم طبيعي، مبيحبش يقرا كومنتس تجريح، ‏فمتزعلوش مني لأن كل مرة بفتح التعليقات بيجيلي حاجات سخيفة، بس بحبكم”.‏

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لم تتخذ وجدان خطوة فعلية لإغلاق التعليقات حتى هذه اللحظة، فلا تزال الصور متاحة للتعليق عبر حسابها ‏الرسمي على Instagram، إلا أنها أوضحت بذلك ما قد تنوي القيام به مستقبلًا.‏

يشار إلى أن هناك بعض النجمات اللاتي انتقدن مؤخرًا طريقة تعامل بعض الأشخاص معهم على السوشيال ‏ميديا، واتجهن لنفس الطريقة التي قررت إنجي وجدان اتباعها، منهن الفنانة مي عز الدين التي قررت تحويل ‏حسابها الرسمي لحساب خاص، وأوضحت عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابها على‎ Instagram، ‏أن هذا الحساب أصبح حسابًا شخصيًا لا علاقة له بعملها، مضيفة: “بصراحة التعامل مع السوشيال ميديا كده ‏مريح أكتر بكتير وبيخليك في سلام نفسي أكتر عشان فيها طاقة سلبية كتير عن زمان‎”.‎

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