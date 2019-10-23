تكلفة إطلالات ملك قورة في حفل زفاف شقيقتها.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة ملك قورة- متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة المصرية ملك قوة، بزفاف شقيقتها مريم، في حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وحضره حشد هائل من النجوم ومشاهير المجتمع.
ملك قورة، خطفت الأنظار خلال الحفل بإطلالتيها التي ظهرت بهما وحصدت توقيع مصممة الأزياء الشهيرة سماح مهران.
وكشفت مصممة الأزياء، عن تفاصيل الإطلالتين وتكلفتهما في تصريحات صحفية قائلة: “الفستان البيبي بلو الذي ارتدته ملك في بداية الحفل كان اللون من اختيارها و استغرق تنفيذ هذا التصميم١٠ أيام فقط، وقد استخدم ١٥٠ مترا من قماش التل لتنفيذ هذه الإطلالة، و تميز الفستان بقماش الجبير المزين بالتطريزات البسيطة، وقد بلغت تكلفة هذا التصميم ٣٠٠٠ دولار”.
وأضافت: “الفستان الأحمر الذي يعد اللوك الثاني لملك خلال حفل زفاف شقيقتها كان اللون من اختيار ملك قورة، وأعتمد الفستان علي القماش الدانتيل و الجبير الهاند ميد الراقي، وقد بلغ سعر هذا الفستان ٤٥٠٠ دولار أمريكي واستغرق تنفيذه شهر ونصف”.
يذكر أن مريم قورة، كانت قد حققت شهرة كبيرة بعد تجربتها السينمائية الوحيدة «غاوي حب» مع الفنان محمد فؤاد، وقد اعتزلت الفن بعدها، وهي ابنة الفنانة المصرية عبير منير، وشقيقة الممثلة الشابة ملك قورة، ووالدها الدكتور محمد قورة.
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