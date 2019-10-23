عادل إمام يحتفل بميلاد بطلة "فلانتينو"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل الفنان المصري عادل إمام تصوير أحداث مسلسله الجديد "فلانتينو" فى منطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.
واحتفل عادل إمام بميلاد الفنانة داليا البحيري، التي تشاركه بطولة المسلسل، أثناء التصوير التصوير، الأمر الذي خلق حالة من البهجة والسعادة داخل الكواليس.
يعد مسلسل "فلانتينو" التجربة الفنية الثانية التي تجمع بين عادل إمام وداليا البحيري؛ إذ كان فيلم "السفارة فى العمارة" أول عمل يجمعهما عام 2005.
مسلسل "فالنتينو" توقف تصويره أكثر من مرة، تارة بسبب ظروف إنتاجية، وتارة أخرى بسبب الحر الشديد وعدم قدرة عادل إمام على العمل في هذه الأجواء، وسيعرض في شهر رمضان المقبل.
يشارك في بطولة مسلسل "فلانتينو" عدد كبير من النجوم مثل دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، بدرية طلبة، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.
ويجسد عادل إمام في العمل شخصية رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم العملية التعليمية في مصر في إطار من التشويق.
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