نملة تُدخلُ سارة نخلة المستشفى.. تعرّفي على التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر حسابها الخاص في إنستغرام صورةً لها من داخل المستشفى، كاشفة بالتعليق أنّها لا تحبّ عادةً نشر مثل هذه النوعية من الصور إلا أنَّ ما حصل معها نوعاً ما غريب، وأرادت التحدث عنه.

وقالت نخلة إنهّا أجرت عمليةً صغيرة بعد شعورها بالتعب ومعاناتها مع ارتفاع درجة حرارتها إذ خضعت لبنجٍ موضعي، وذلك بعد تعرضها لقرصة نملة، مُعبرةً عن صدمتها كيف أنها تتعامل بقوة وتحاول الثبات باستمرار

لتجد نفسها مصابة بالتهابٍ بسبب نملة، مما جعلها تُعاني ما يقارب الـ 4 أيام وتضطر أخيراً لإجراء عملية بسيطة.

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وكانت سارة نخلة مؤخرًا قد أثارت جدلاً واسعًا بسبب مشاكلها مع زوجها الفنان المصري أحمد عبدالله محمود، ووصول الخلافات بينهما للمحاكم إذ وصلت لحد الاتهامات بالاعتداء بالضرب وليتدخل القضاء.

يُشار إلى أنَّ السيناريست حنان البنبي والدة الفنان أحمد عبدالله محمود كانت قد كشفت أنَّ نخلة استولت على مال ابنها واستغلته، وأنها أساءت له ولعائلتها، كما أضافت أنَّ زواجهما في الأصل كان مخالفاً لرغبتها وأنهما تزوجا بعد رفضها له لتضطر للرضوخ للأمر الواقع والاحتفال بهما وإعلان زواجهما.