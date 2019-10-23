أزمة "حراك مع ملاك" تتصاعدُ.. وفيحان يكشفُ الاتفاق السّريّ ويطالبُ بالاعتذار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنَّ أزمة حلقة "حراك مع ملاك" بدأت تتصاعد أكثر مع خروج بطل الواقعة "فيحان" ليعلن كشفه اتفاقًا سريًا وقع بين الطفلة وعد العساف وإدارة البرنامج لمحاولة استفزازه، بغرضِ زيادة نسبة المشاهدة.

ونشر فيحان، عبر حسابه على تويتر، مقطعَ فيديو للطفلة تؤكّد فيه الاتفاق الذي وقع بينها وبين إدارة البرنامج لاستفزاز فيحان خلال اللقاء، مضيفةً: "ما توقعت هذه الصورة، ترى بالبرنامج طلبوا منا إنّي انرفزه وكده، ونسبب هيصة بالبرنامج، علشان يرتفع مشاهداته".

لكن فيحان، لم يمرر الواقعة مرور الكرام فطالب إدارة البرنامج بالتوضيح، أو تقديم قناة "أم بي سي" الاعتذار عما حدث في الحلقة بعد اعتراف وعد.

كما ظهرت وعد مع فيحان، لتعتذر رغبة منها في وضع حد للتنمر ضدها، فيما أبدى الأول ترحيبه باعتراف وعد، مطالبًا المتابعين بالتوقف عن انتقادها.

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وأثارت حلقة "حراك مع ملاك" على قناة "أم بي سي"، جدلاً واسعًا بين سعوديين، بعد استضافتها مشاهير من مواقع التواصل الاجتماعي، وتقليلها من قيمة النجم "فيحان" لعدم حصوله على شهادة واتخاذه قدوة بين المتابعين.

واتهم رواد مواقع التواصل الإعلامية ملاك الحسيني بعدم التزام المهنية، ولضيفتها نجمة مواقع التواصل الطفلة وعد العساف بـ "الخروج عن حدود اللباقة" حينما قالت إنّها "لا تتابع مَن مثله"، قبل أن تتكشفت الأمور لاحقًا وتوضع النقاط فوق الحروف.