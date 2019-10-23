شكرا لقرائتكم خبر عن منال سلامة تحن للمسرح.. وتبحث عن نص مونودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنان منال سلامة إنها تبحث عن نص مونودراما، للعودة به إلى خشبة المسرح بعد غياب سنوات، مضيفة أنها تقرأ عددًا من النصوص حاليا للاستقرار على أحدهم.

وكانت آخر مشاركات منال سلامة فى المسرح من خلف الكواليس، إذ ساعدت فى إخراج العرض المسرحى «الحكاية نور» والتى عرضت على مسرح الهناجر، هو عرض مسرحى تفاعلى موجه "لذوى الاحتياجات الخاصة" بطولة نهال عنبر ، هدى إدريس فكرة د. نجلاء العسيلى ، تأليف محمد السباعى ومحمد الحناوى ، ألحان وتوزيع بورا وإخراج أحمد سمير ريان .

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واحتفلت الفنانة منال سلامة مؤخرا بعيد ميلاد زوجها المخرج عادل أديب، فى حفل صغير أقامته فى منزلها وسط مجموعة من أصدقائهما، ونشرت فيديو من الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلقت منال على الفيديو قائلة: "عيد ميلاد عادل زوجى مع الأصدقاء أنوشكا، سلوى محمد على، شريف سلامة أخويا، داليا مصطفى".

يُذكر أن آخر أدوار منال سلامة، كان فى مسلسل "عائلة الحاج نعمان"، بينما آخر أعمال عادل أديب كان مسلسل "غرابيب سود".