شكرا لقرائتكم خبر عن منال سلامة تحن للمسرح.. وتبحث عن نص مونودراما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنان منال سلامة إنها تبحث عن نص مونودراما، للعودة به إلى خشبة المسرح بعد غياب سنوات، مضيفة أنها تقرأ عددًا من النصوص حاليا للاستقرار على أحدهم.
وكانت آخر مشاركات منال سلامة فى المسرح من خلف الكواليس، إذ ساعدت فى إخراج العرض المسرحى «الحكاية نور» والتى عرضت على مسرح الهناجر، هو عرض مسرحى تفاعلى موجه "لذوى الاحتياجات الخاصة" بطولة نهال عنبر ، هدى إدريس فكرة د. نجلاء العسيلى ، تأليف محمد السباعى ومحمد الحناوى ، ألحان وتوزيع بورا وإخراج أحمد سمير ريان .
واحتفلت الفنانة منال سلامة مؤخرا بعيد ميلاد زوجها المخرج عادل أديب، فى حفل صغير أقامته فى منزلها وسط مجموعة من أصدقائهما، ونشرت فيديو من الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلقت منال على الفيديو قائلة: "عيد ميلاد عادل زوجى مع الأصدقاء أنوشكا، سلوى محمد على، شريف سلامة أخويا، داليا مصطفى".
يُذكر أن آخر أدوار منال سلامة، كان فى مسلسل "عائلة الحاج نعمان"، بينما آخر أعمال عادل أديب كان مسلسل "غرابيب سود".
كانت هذه تفاصيل خبر منال سلامة تحن للمسرح.. وتبحث عن نص مونودراما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.