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كتب امير فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 11:55 صباحاً - فاجئت المطربة السورية نجمة برنامج المسابقات الغنائية ” ذا فويس ” في موسمه الرابع بعام 2018 ” بتول بني ” بخلعها لحجابها التي كانت قد ظهرت به في البرنامج .
وذلك بعد انتشار عددا من الصور على مواقع التواصل الإجتماعي لها بدون حجاب واتضح أن البعض منها تم نشره عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” منذ شهر يونيو الماضي .
وقالت بتول بني في أحد التصريحات الصحفية أن هذا القرار لم يغير شئ بشخصيتها وأشارت إلى أن الحجاب والفن لا يلتقيان وأنه يسير عكس التيار .
فقالت : ” موضوع الحجاب بالفن ما رح يمشي .. ورح كون عكس التيار ” .
وعن الانتقادات التي تعرضت له بعد خلعها للحجاب قالت إنها لا تلوم على المنتقدين وأن تخليها عن غطاء الرأس شكل صدمة مضيفة أنهم سيعتادون هذا بعد ذلك .
وقالت : ” أنا لا ألوم المجتمع على هذا الشيء وهي صدمة للجميع لكن مع الوقت سيتغير كل شيء ” .
وتطمح بتول بني في أن تكون مطربة سوريا الأولى .. وأطلقت في وقت سابق عددا من الأغنيات الجديدة من أبرزها أغنية ” يا ناجح ” .
كانت هذه تفاصيل خبر نجمة ” ذا فويس ” تفاجئ جمهورها بخلع حجابها وتصرح : ” ما رح يمشي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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