نجمة ” ذا فويس ” تفاجئ جمهورها بخلع حجابها وتصرح : ” ما رح يمشي “

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 11:55 صباحاً - فاجئت المطربة السورية نجمة برنامج المسابقات الغنائية ” ذا فويس ” في موسمه الرابع بعام 2018 ” بتول بني ” بخلعها لحجابها التي كانت قد ظهرت به في البرنامج .

وذلك بعد انتشار عددا من الصور على مواقع التواصل الإجتماعي لها بدون حجاب واتضح أن البعض منها تم نشره عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” منذ شهر يونيو الماضي .

وقالت بتول بني في أحد التصريحات الصحفية أن هذا القرار لم يغير شئ بشخصيتها وأشارت إلى أن الحجاب والفن لا يلتقيان وأنه يسير عكس التيار .

فقالت : ” موضوع الحجاب بالفن ما رح يمشي .. ورح كون عكس التيار ” .

وعن الانتقادات التي تعرضت له بعد خلعها للحجاب قالت إنها لا تلوم على المنتقدين وأن تخليها عن غطاء الرأس شكل صدمة مضيفة أنهم سيعتادون هذا بعد ذلك .

وقالت : ” أنا لا ألوم المجتمع على هذا الشيء وهي صدمة للجميع لكن مع الوقت سيتغير كل شيء ” .

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وتطمح بتول بني في أن تكون مطربة سوريا الأولى .. وأطلقت في وقت سابق عددا من الأغنيات الجديدة من أبرزها أغنية ” يا ناجح ” .