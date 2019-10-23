تاجر عطور يستغل محله لتسهيل أعمال الدعارة للنساء مقابل أجر مالي

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 11:55 صباحاً - نقلت صحف إماراتية أن محكمة إماراتية عاقبت شابًا عربيا، بالسجن 5 سنوات، وذلك بتهمة تسهيل أعمال الدعارة لبعض النساء.

واستغل الشاب تجارة العطور وغسل الأموال عن طريقها، لإخفاء أرباح جريمته عبر تحويلها إلى الخارج، وفق صحيفة ”الإمارات اليوم“.

والمتهم سهّل أعمال الدعارة لنساء، مقابل أجر مالي، حيث كان يقدمهنّ لمجهولين لممارسة الدعارة، وعمد إلى إخفاء أرباح الدعارة بتحويل الأموال إلى الخارج عبر شركات الصرافة.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم بإرسال تحويلات مالية بلغ عددها 119 تحويلًا إلى عدد من الأشخاص في 6 دول عربية خلال 30 شهرًا عبر مراكز الصرافة بقيمة تزيد عن 300 ألف درهم.