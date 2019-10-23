نجم “ستار أكاديمي” يصدم الجمهور باعتزاله الغناء

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ نجم ستار أكاديمي بموسمه التاسع الفنان المصري الشاب ​محمد عباس​ الجمهور بقرار اعتزاله الغناء.

وأعلن محمد ذلك من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، مشيرًا إلى أن الفنانين الناجحين في مصر هم الذين يقدمون أعمالًا لا قيمة لها، وأن الذوق العام في مصر أصبح صعب، وأضاف أنه سيعود لعمله الأساسي وهو مهندس ديكور.

الجدير ذكره ان محمد عباس اصدر مؤخرا اغنية “حد حنين” من كلمات سلمى رشيد، ألحان أحمد راجح، توزيع موسيقى محمد عاطف الحلو، ويقول في مطلعها: “أنا لما بتوحشني قلبي بيوجعني، بيدق بسرعة ولو ركزت أكيد تسمعني”.