الحسد يمنع تشاغلار أرطغرل من نشر صورة حبيبته

متابعة بتجــــــــــــرد: كشف النجم التركي تشاغلار أرطغرل عن سبب عدم نشره صورًا له برفقة حبيبته عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وقال النجم الوسيم لإحدى الوسائل الاعلامية التركية أن الحسد يمنعه من ذلك: ” لا اشارك صوري مع حبيبتي لأني أؤمن بالحسد”.
ولاقى تصريحه جدلا كبيرا بين المتابعين، فمنهم من وافقه الرأي وبعضهم الآخر وصف كلامه بالسطحي والسخيف.
الجدير ذكره انه يعرض لتشاغلار أرطغرل حاليا مسلسل بعنوان “العشق الفاخر”، ويحقق نسب مشاهدة عالية، كما عرض مؤخرا له مسلسل “فضيلة وبناتها” الذي ايضا حقق نجاحا ساحقا.
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