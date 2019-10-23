أحمد حلمي يدافع عن "خيال مآتة": تجربة مهمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دافع النجم المصري أحمد حلمي عن فيلمه الأخير "خيال مآتة" للسيناريست عبدالرحيم كمال والمخرج خالد مرعي.

وقال حلمي في مقابلة تلفزيونية على فضائية دبي: "فخور بفيلم (خيال مآتة) وأرى أنه تجربة مهمة في مشواري الفني، في فريق من الناس عجبه الفيلم وفريق آخر رأى أن جرعة الضحك قليلة نسبيا ولم يعجبه الفيلم".





وتابع حلمي: "أنا فخور بهذة التجربة وأرى أنها حالة لا تقل أهمية عن تجارب سينمائية مهمة قدمتها من قبل مثل "آسف على الإزعاج، إكس لارج، عسل أسود"، ولا يمكن تصنيفه على أنه تجربة كوميدية 100%، ولكن فيلمي القادم سوف يكون كوميديا جدا، وأتمنى أن ينال إعجاب جميع الناس".

يذكر أن فيلم "خيال مآتة" لم يحقق إيرادات كبيرة تتناسب مع تاريخ ونجومية أحمد حلمي وقد تعرض لانتقادات كثيرة، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم مثل منة شلبي، لطفي لبيب، رشوان توفيق، خالد الصاوي، عبدالرحمن أبو زهرة.