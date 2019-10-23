جيش من الروبوتات يصنع سيارات مرسيدس في شتوتجارت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في أقصى جنوب ألمانيا تقع مدينة شتوتجارت التي تعد سادس أكبر المدن في البلاد، وأهم مركز لصناعة السيارات عالميا، ومقرا لشركة مرسيدس بنز العالمية المتخصصة في صناعة السيارات.

تحتضن مدينة شتوتجارت مصنعا فريدا من نوعه لسيارات مرسيدس، مصنع يعمل بشكل آلي بالكامل دون تدخل البشر في أي مرحلة من مراحل التصنيع.

داخل المصنع يتم تصنيع تلك السيارات الفارهة عبر الإنسان الآلي أو الروبوتات الذكية بهامش خطأ لا يذكر، عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

جيش من الروبوتات يعمل يوميا على تصنيع تلك السيارات وفقا لمواصفات دقيقة، وعبر تكنولوجيا متطورة دائما ما امتازت بها الشركات الألمانية بشكل عام، ومرسيدس بشكل خاص.

ذلك التقدم الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي بات يطرح تساؤلات ملحة، هل يطرد الروبوت البشر من صناعة السيارات؟ وهل تشهد السنوات المقبلة استبدال العمالة البشرية بأخرى آلية في الصناعات المختلفة؟.. هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة.