ريما فقيه تضع مولودها الثالث

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Oct 23, 2019
وضعت ملكة جمال أميركا السابقة، اللبنانيّة الأصل، ريما فقيه خلال الساعات الماضية مولودتها الثالثة أميرة.
ونشر المنتج الموسيقي ورجل الأعمال اللبناني الأصل وسيم صليبي بعض الصور على حسابه على انستغرام لزوجته اثناء تواجدها في المستشفى حيث كانت تستعد لوضع الطفلة.
نذكر ان ريما فقيه كانت قد تزوجت من وسيم صليبي في لبنان خلال الصيف 2016 بحضور مجموعة كبيرة من الاصدقاء والنجوم العالميين. ورُزقا بولدين وهما ريما وجوزيف.
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