متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتألق هذه الأيام الممثلة تقلا شمعون من خلال تجسيدها لدور "ليلى" في مسلسل "عيون بيروت"، إذ تعكس صورة الوالدة الأستقراطية التي تحاول جاهدةً الحفاظ على تقاليد العائلة المتوارثة على مر الاجيال.
وفي هذا الخصوص أكدَّت الممثلة تقلا شمعون على أنَّ شخصية "ليلى" لا تتوافق مع طبيعتها، مؤكدةً أنّها لو كانت تعاني من استبداد الحماة لكانت تصرفت بنفس الطريقة التي تعتمدها ثريا (كارمن بصيبص) في العمل.
الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الممثلة تقلا شمعون، إذ تحدثت عن دورها في مسلسل "عيون بيروت" وما ستؤول إليه مجريات الحدث.
كانت هذه تفاصيل خبر تقلا شمعون: نهاية "ليلى" ستكون شبه منصفة.. وهذا ما كشفته عن "عروس بيروت"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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