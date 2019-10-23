أحمد فهمي يتصدى لمعلق حاول إحراج آيتن عامر.. ماذا فعل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدى الفنان أحمد فهمي لمعلق حاول إحراج الفنانة آيتن عامر أمام متابعيه، بعدما نشر فهمي فيديو وهو يوافق على تحدي الفنان أحمد حاتم من أجل التبرع لأحد المستشفيات.

آيتن عامر كتبت تعليقا على الفيديو قالت فيه: "فهمي مرطنتش بالانجليزي ليه في الأول زيهم (أحمد حاتم وهنا الزاهد) لا كده مينفعش احنا نعيد من الأول تاني"، فيما رد فهمي على تعليقها قائلاً: "شوفتي والمصحف عيال بؤء كلهم".

هنا تدخل بينهما المتابع الذي قال موجها كلامه لآيتن: "حنضحك حاضر"، في إشارة منه بأن تعليقها ليس طريفاً.

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لكن أحمد فهمي لم يمرر الموقف وتصدى للمعلق قائلا: "هي بتكلمني انا وبعدين بتضحك اه وانا ضحكت متضحكنا انت كدا يا لذيذ".

وبالعودة إلى التحدي، فكان على أحمد فهمي أن يقفز بكرة التنس 10 مرات دون أن تسقط مع لف المضرب مع كل قفزة.

يشار إلى أن فكرة هذا التحدي انطلقت من لاعبة الاسكواش نور الشربيني التي تحدت قبل ذلك أحمد حاتم والذي بدوره قبل الأمر، وتحدى الأخير بعدها أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد، فيما من المفترض أنه بكل قبول للتحدي يتم التبرع بتذكرة من مبارات الاسكواش للسيدات لصالح مستشفى أبو الريش.