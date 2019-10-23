4 إطلالات كاجوال لموسم الخريف من وحي أشهر النجمات العالميات

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتنظر النساء عطلة نهاية الأسبوع بترقب، خاصةَ النساء العاملات في شتى المجالات المختلفة، وغالبصا ما يفضلن قضاء العطلة خارج المنزل سواء بالخروج للتنزه والإسترخاء في الهواء الطلق، أو بالخروج لتناول الغذاء أو التسوق برفقة الأصدقاء و العائلة.

وحتى نساعدك على انتقاء الإطلالة الكاجوال الأنيقة والمريحة والمناسبة للجو البارد، جمعنا لك 4 إطلالات من توقيع أشهر النجمات العالمية، تعرفي عليها:

كريسي تيغن

إذا كنت تخططين للقاء صديقاتك في نهاية الأسبوع للتسوق، اقتبسي إطلالتك من أحدث ظهورات اللعارضة كريسي تايغن الكاجوال، المكونة من قميص بياقة مدورة سوداء مع بنطلون سكيني جبنز مطابق، وزوج من أحذية البوت العالي فوق الركبة بنفس اللون من الجلد اللامع، وأنهي إطلالتك بمعطف كشمير دافئ بلون الكاميل وزوج من النظارات الشمسية السوداء.

جينيفر لوبيز

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كعادتها، دائمًا ما تبهر جينيفر لوبيز عشاقها بإطلالاتها الكاجوال الرائعة، ففي نهاية الأسبوع الماضي رصدت النجمة بإطلالة كاملة باللون الأزرق السماوي الهادئ شملت معطف كشمير وكنزة صوفية واسعة وبنطلون جينز فينتاج وزوج من بوت تامبرلاند الأيقوني بنفس ظل أزرق الباستيل، كما أنهت إطلالتها بحقيبة المقبض العلوي بنفس اللون و زوج من النظارات الشمسية ذات عدسات ملونة بالأزرق والأحمر.

كايتي هولمز

تعد كايتي هولمز من أبرز النجمات ذوات الأسلوب الكاجوال المميز، والذي يرتكز أساسًا على البساطة، ففي نزهة في متحف بروكلين، اعتمدت النجمة زيًا مثاليًا لموسم الخريف مكون فقط من قطع أساسية، معطف ترانش جلدي أنيق وبنطلون جينز وقميص أبيض وزوج من الأحذية الرياضية البيضاء.

إيرينا شايك

رُصدت العارضة إيرينا شايك مؤخرًا بإطلالة كاجوال مريحة في مطار نيويورك، حيث ارتدت سترة صوفية مكتنزة سوداء مع بنطلون رياضي أسود وزوج من أحذية البوت العسكري، وأنهت إطلالتها بمجوهرات كلاسيكية، وحقيبة يد هيرميس الأنيقة.