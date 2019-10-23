هاندا آرتشيل أجمل امرأة في العالم لعام 2019.. وتقع في أزمة لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعيش الممثلة وعارضة الأزياء التركية هاندا آرتشيل، أوقاتًا سعيدة بعد تربعها على المركز الأول كأجمل امرأة في العالم لعام 2019 حسب تصنيف "وندر ليست"، التي اختارت أجمل 10 نساء حول العالم للعام الجاري.

وتفوقت هاندا آرتشيل، 26 عامًا، بطلة مسلسل "حب لا يفهم بالكلام" على نجمات عالميات في قائمة أجمل امرأة، أبرزهن سيلينا غوميز التي جاءت ثالثًا، والهندية ديبيكا باركون خامسًا، وبريانكا شوبرا سابعًا، وإميليا كلارك عاشرًا.

ويأتي هذا التتويج بعد أيام قليلة من احتفال هاندا صاحبة الشعبية الكبيرة بوصول عدد متابعيها إلى 11 مليون متابع عبر صفحتها على إنستغرام.

وفي الشأن الدرامي، تعيش الفنانة أزمة في تصوير مشاهدها في فيلم "ثمالة العشق" الذي يروي السيرة الذاتية للشاعر جلال الدين الرومي، وقد يتم تأجيل التصوير إلى موعد آخر، خاصة وأنه تم اختيار إيران مكانًا للتصوير، غير أن جهات هناك طالبت بمقاطعته وحظره.

وتجسّد النجمة التركية في عملها السينمائي الجديد دور "كينيا خاتون" ابنة الشاعر جلال الدين الرومي، فيما يؤدي الفنان إبراهيم تشيلكول دور البطولة ضمن الفيلم.

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كما تستعد هاندا آرتشيل حاليًا لتصوير مسلسلها الدرامي الجديد "عزيزة"، وكذلك تصوير إعلان لإحدى الماركات التجارية في الهند.

يذكر أن هاندا آرتشيل تتجه للعودة إلى حياتها الطبيعية مع حبيبها الفنان التركي مراد دالكيش بعد وفاة والدتها مؤخرًا.

واشتهرت آرتشيل بدور سيلين في مسلسل "بنات الشمس"، وكذلك بدور حياة في مسلسل "الحب لا يفهم من الكلام"، وأيضًا بدور هازالفي في مسلسل "اللؤلؤة السوداء"، وفي 2012 انضمت الي ملكة جمال أذربيجان وحصلت على المركز الأول.