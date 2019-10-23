بعد انفصالها عن بروكلين بيكهام.. هنا كروس تظهر برفقة حبيبها الجديد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على ما يبدو أن عارضة الأزياء هنا كروس، قد تجاوزت أزمة انفصالها عن بروكلين بيكهام، نجل اللاعب الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام وعضوة فريق "سبايس جيرلز" السابقة فيكتوريا بيكهام، حيث ظهرت برفقة حبيبها الجديد في ماليبو.

بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شوهدت هانا 22 عامًا في موقف السيارات خارج مطعم "نوبي" بماليبو وهي برفقة حبيبها الجديد.

وظهرت هنا في عدة صور مع حبيبها الجديد الذي لم يتم الكشف عن هويته إلى الآن وهو يقبلها، وكانا يرتديان ملابس عصرية، واستعرضت هنا قوامها الممشوق بكروب توب وسروال واسع وكان صديقها الجديد يمسك خصرها بيده.

في وقت سابق أعلن بروكلين عن علاقته بالممثلة فيبي تورانس التي تكبره بخمس سنوات وتشبه والدته كثيرًا، والتي صرحت من قبل أنها قامت ببعض الوظائف كشبيهة لفيكتوريا بيكهام، في أول عرض أزياء لها، وساعدتها تلك الاموال في تمويل دراستها الجامعية، ولكنه ظهر أمس برفقة فتاه شقراء غامضة في حفل بأحد قصور بيفرلي هيلز، وشوهدا بعض الحفل سويًا بعد انصراف أصدقائهما.

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الجدير بالذكر أن هنا وبروكلين 20 عامًا قد تواعدا لمدة 8 اشهر، وكانت فترة مليئة بالمشاحنات والمشاجرات العلنية.

وبعد الانفصال ظهرا في حفلة إطلاق حملة اعلانية لوكالة Provocateur AW19 بلندن، وشاهدته هنا وهو يقبل ليكسي بانتيرا، واحدة من حبيباته السابقين، فغادرت الحفل وهي تبكي قبل خمس دقائق من مغادرة بروكلين، وبعدها انتشرت شائعات حول إصابة هنا بالاكتئاب.