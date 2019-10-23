لقبه الفيشاوي بالصديق المخلص ووصف انفصاله عن ماجدة زكي بـ"المرير"حكايات كمال أبو رية

يحتفل الفنان الكبير كمال أبو رية، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده، الموافق 23 أكتوبر 1962.

استطاع أبو رية أن يكون أحد أهم نجوم دراما التسعينيات وبدايات الألفية الجديدة، في أعمال مثل "قاسم أمين، الفرار من الحب، السرايا، بين القصرين، أم كلثوم، سوق العصر".

وتمكن أبو رية بتجسيده وقدرته على التغيير أن يحصل لنفسه على مكانة في قلوب محبيه، يحتفظون له بها مهما غاب.

التقرير التالي يرصد لكم 10 معلومات عن هذا الفنان القدير:

- تخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1985.

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- ذاع صيته ولمع نجمه في التليفزيون منذ منتصف الثمانينيات، وشارك في عدة مسلسلات منها (السرايا، بين القصرين، مع مرتبة الشرف)، وبعض الأفلام مثل (آباء وأبناء، وداعًا يا ولدي).

- خلال دراسته في المعهد وقع في غرام الفنانة ماجدة زكي، وتزوجها فور التخرج.

- انفصل كمال أبو رية عن ماجدة زكي بعد زواج استمر لأكثر من 20 عامًا، وقال في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، إنه ساعدها كثيرًا وإنها ساعدته أيضًا، مشيرًا إلى أن الانفصال أثر به نفسيًا بسبب بعده عن أولاده.

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