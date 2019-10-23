محمد رجب يلتقى بـ "الأخ الكبير" الأسبوع المقبل

يبدأ النجم محمد رجب تصوير المشاهد الأولى من مسلسله "الأخ الكبير" بعد أسبوع فى ديكور منزله الذى تم بناؤه داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، وتجرى الجهة المنتجة باقى التعاقدات حاليا مع النجوم الذين يشاركون فى بطولة المسلسل.

فى السياق ذاته يواصل المخرج إسماعيل فاروق ترشيح باقى الفنانين المشاركين، ومعاينة أماكن التصوير الخارجية، حتى يتفرغ الأسبوع المقبل للتصوير.

وينتمى المسلسل لنوعية الـ45 حلقة للمخرج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج سينرجى، وتم التعاقد مع كل من هبة مجدى وعبير صبرى ودينا فؤاد وراندا البحيرى ومحمود حجازى ومحمد عز.

والعمل هو التجربة الأولى للنجم محمد رجب فى نوعية أعمال الـ45 حلقة، التى تعرض خارج شهر رمضان، وذلك بعدما ظهر فى رمضان الماضى بمسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.