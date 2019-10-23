أحمد حلمي يرد على منتقدي فيلمه الأخير خيال مآتة

القاهرة - لايف ستايل
عبّر الفنان أحمد حلمي، عن سعادته بإشادة الجمهور بدوره في فيلم "خيال مآته" بغض النظر عن رأيهم في مجمل الفيلم، وذلك من خلال لقائة في إحدى البرامج التلفزيونية.
وأكد أحمد حلمي أنه فخور بفيلم "خيال مآته" مشيرًا إلى إنه لا يمكن تصنيفه كوميدي، لكنه وعد جمهوره أن فيلمه القادم سيكون كوميدي بنسبة 100%، لأنه يعلم ان الجمهور إشتاق للكوميديا منه.
وأشار أحمد حلمي إلى أنه يعتبر فيلم "خيال مآته" من أقرب الأفلام لقلبه بجانب كل من فيلم عسل اسود، واسف على الازعاج، واكس لارج، وكدة رضا.
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