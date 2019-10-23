هند صبري تتحدث عن أصعب مشاهد الفيل الأزرق في أحلى النجوم

تحل الفنانة التونسية هند صبري، ضيفة برنامج "أحلى النجوم" والذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي، على شاشة قناة المحور، وذلك يـوم الخميس.

وتتحدث هند صبري عن كواليس عملها في الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، وأصعب المشاهد التي واجهتها بالعمل، وكيفية تأثير الفيلم عليها، ذلك بجانب الحديث عن الأعمال الفنية الأخرى.

وقدمت هند صبري العديد من الأعمال الناجحة على مدار الفترة الماضية منها "نورا تحلم"، والذي فاز بالعديد من الجوائز خلال مشاركته في المهرجانات الكبرى.

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