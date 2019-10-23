أبو يحقق ١٢ مليون مشاهدة بـ"حبيبى ياليل" بعد غنائها بمهرجان الجونة

استطاع المطرب محمد أبو العينين الشهير بـ "أبو" تحقيق نسبة مشاهدة عالية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وصلت إلى ١٢ مليون مشاهدة في يومين بأغنيته الجديدة "حبيبى ياليل".

الأغنية من كلمات والحان وغناء أبو، وتوزيع الموزع الموسيقي روبرت كمال، وشاركته الفنانة تارا عماد كموديل بالأغنية، وقدمت في حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.



يشار إلى أنه قد تم طرح "حبيبى ياليل" بعد طول انتظار على المتاجر الإلكترونية وأيضا على محطات راديو، نجوم FM وراديو 9090 FM وراديو إينرجي FM وردايو النيل "نغم – ميجا – هيتس"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا وإقبالا من الجمهور.

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