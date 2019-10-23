منة فضالى ضيفة شيرين حمدى فى ON Set غداً

تحل الفنانة منة فضالى، ضيفة على برنامج ON Set الذى تقدمه الإعلامية شيرين حمدى على قناة ON E، غداً الخميس.

وتتحدث الفنانة منة فضالى عن أهم أعمالها الفنية.

يُذكر أن برنامج ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدى على قناة ON E، يومى الخميس والجمعة فى تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

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