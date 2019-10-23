بدء تصوير الفيلم السينمائي الاجتماعي "دراهم" في أبوظبي

انطلقت في إمارة أبوظبي، عمليات تصوير الفيلم السينمائي الاجتماعي "دراهم"، للمخرج "جرير المردود"، والكاتب "أمير الأشمل"، والعمل من إنتاج شركة "العنود برودكش".

ويحمل الفيلم أفكارا واقعية، وتدور أحداثه حول مسألة المال وتأثيره على سلوكيات عدد كبير من الناس، كما يتناول قضايا اجتماعية أخرى ذات تأثير كبير على حياة الآلاف في المجتمعات العربية عامة والخليجية خاصة.

وأشار كاتب ومنتج العمل "أمير الأشمل" إلى أهمية العمل الذي يواكب مسيرة الدراما الخليجية، وقال في تصريحات خاصة: "المحور الرئيسي للفيلم هو المال، حيث يعالج قضايا اجتماعية أهمها دور المال السلبي في حياة الإنسان، عندما يدفع البعض لارتكاب جريمة بسببه.. كل إنسان منا عانى من المال رغم أهميته للإنسان وسعيه للحصول عليه"

وأضاف: "دورنا كشركة إنتاج يكمن في محاولة مواكبة مسيرة الدراما في الخليج، فالعمل الدرامي هو الأكثر انتشارا في الفترة الحالية في الساحة الفنية، كما توجهنا للأفلام لأن الساحة تفتقر للأفلام بشكل خاص".

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من جهته، شدد المخرج "جرير المردود" على أهمية القضايا التي يتناولها الفيلم، موضحا أن قصة العمل واقعية لأبعد حد، نظرا لوجود الكثير من الناس ممن يفعلون المستحيل للحصول على المال.

وقال "المردود" في تصريحات خاصة: "الفيلم اجتماعي يطرح قضية المال التي تعتبر القضية الأهم في العالم، فأي شخص قد يفعل المستحيل نتيجة طمعه وحبه للمال، الذي يتسبب بنقاط ضعف تؤدي بالبعض إلى مراحل متقدمة من عدم المسؤولية".

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وتابع: "كما يتناول الفيلم حياة الأسرة والتعامل السلبي مع الطفل، ما يولّد منه شخصا شريرا، يعمل أي شيء لأجل المال، ويصور تسبب الأب والأم بخلافاتهما إلى تدهور وضع الأولاد.. نطرح ونعالج الأمور المتعلقة بالأهل والتعنيف والزواج الإجباري الذي يتسبب في كل مرة بكارثة تصيب العائلة التي تنتج عنه".

أما بطلة العمل "مريم حسين"، فعبرت عن سعادتها الكبيرة بتجسيدها شخصية انتظرتها طويلا، مشيرة إلى أن الدور صعب ومعقد، لكنه ممتع جدا بعد غيابها عن الساحة الفنية، كما وجهت الشكر للكاتب والمنتج المخرج، ولكل العاملين في الفيلم.

وتابعت: "دوري مركب وصعب لكن هذا ما انتظرته منذ زمن، ألعب دور شمس وهي من أبطال الفيلم، ومحور رئيسي فيه"، موضحة: "الشخصية هي فتاة تزوجت زواج الأهل بالغصب، ولم تنجح في حب زوجها.. جو العائلة الذي عاشته بلا حب أو انسجام أو تفاهم، نتجت عنه أحداث مثيرة ومشاكل كثيرة".ويشارك في الفيلم نجوم من الأردن والإمارات وتونس والمغرب وسورية والسعودية واليمن، منهم: "مريم حسين، آلاء شاكر، عبدالله بن حيدر، هدى الغانم، أحمد العمري، أحمد فاضل، شيخه البحرينية، لبنا الحسن، فريال الزياري ، أسماء القرطبي ، ميريم السويدي ، ابراهيم الدسماني، فاطمة البندري، ماهر مزوق، ويارا خضير". كما تولى مدير ادارة الانتاج في الفيلم يوسف أرناؤوط .

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