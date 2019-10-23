شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل Peaky Blinders الأكثر شعبية فى تاريخ الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسلسل الدراما والعصابات الشهير Peaky Blinders في التغلب علي عمالقة الدراما، وحصل على لقب المسلسل الأكثر شعبية في تاريخ الدراما عبر موقع التقييمات الشهيرة IMDB.

وتغلب المسلسل الذي يسرد قصة حياة عصابات برمنجهام، على المسلسل الشهير breaking bad

في التصنيف بعد ان ظل متربعا على القائمة لفترة طويلة، ليستقر في المركز الثاني بعدد تصويتات لا يتعدى بضعة المئات.

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وشهدت الحلقات الأخيرة من الموسم الخامس لمسلسل العصابات Peaky Blinders، ارتفاع فى التقييمات والبحث، بعد تسريب بعض الشائعات عن احتمالية عودة الممثل الشهير "توم هاردى" صاحب شخصية ألفى سولومونز، لأحداث المسلسل من جديد، بعد أن أطلق عليه تومى النار عليه فى أخر حلقات الموسم الماضى.

وحظيت الحلقة الخامسة على تقييم 9.0 عبر موقع imdb الشهير، لتنخفض عن تقييم الحلقة الرابعة التى عرضت الأسبوع الماضى بعنوان The Loop والتى حققت تقييم 9.3 عبر الموقع.

ويسرد الموسم الخامس من المسلسل الشهير حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضًا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية، بعد أن تولى تومى شيلبى منصب عضو فى البرلمان عن مدينة برمنجهام.

وفى سياق متصل، أكد القائمون على المسلسل، انضمام الممثل العالمى "ستيفن جراهام" للموسم السادس والسابع المقبلين، بعد أن شهدت الفترة الأخيرة بعد التلميحات التى تقترب من انضمامه لتجسيد دور "آل كابونى".