شاهدوا كيف تفاعلت ميا خليفة مع التظاهرات في لبنان؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 09:55 صباحاً - لا شكّ ان التظاهرات في لبنان التي تعمّ اغلب المناطق فيه قد وصلت اصدائها الى جميع انحاء العالم، وقد تفاعل معها عدد كبير من الشخصيات المعروفة، ومن بينهم الممثلة الاباحية اللبنانية الأصل ميا خليفة، اذ انها نشرت مقطع فيديو للشعب اللبناني وهو يتفاعل مع موسيقى حماسية من التظاهرة الي يقيمها لمواجهة الطبقة السياسية الفاسدة، وقد علّقت عليه على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: “ايوواااااااا… لبنان ابقى قويا”.
الجدير ذكره ان ميا خليفة كانت قد تزوجت مؤخرا واعتزلت التمثيل في الأفلام الإباحية.
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