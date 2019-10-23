- 1/15
- 2/15
- 3/15
- 4/15
- 5/15
- 6/15
- 7/15
- 8/15
- 9/15
- 10/15
- 11/15
- 12/15
- 13/15
- 14/15
- 15/15
كتب امير فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 09:55 صباحاً - فاجأ نجم ستار أكاديمي بموسمه التاسع الفنان المصري محمد عباس الجمهور بقراره اعتزاله الغناء.
واعلن محمد ذلك على حسابه الخاص مشيرا الى ان الفنانين الناجحين في مصر هم الذين يقدمون اعمالا لا قيمة لها، وان الذوق العام في مصر اصيح صعب، واضاف انه سيعود لعمله الأساسي وهو مهندس ديكور.
الجدير ذكره ان محمد عباس اصدر مؤخرا اغنية “حد حنين” من كلمات سلمى رشيد، وألحان أحمد راجح، وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو، وجيتار أوسو، وكمان لطفي أباظة، وتقول كلمات الأغنية: “أنا لما بتوحشني قلبي بيوجعني، بيدق بسرعة ولو ركزت أكيد تسمعني”.
كانت هذه تفاصيل خبر نجم “ستار أكاديمي” يصدم الجمهور باعتزاله الغناء.. خمنوا من هو! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.