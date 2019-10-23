بعد طرح أغنيتها الجديدة.. سيلينا جوميز في رسالة مؤثرة جدًا

متابعة بتجــــــــــرد: أعربت النجمة العالمية سيلينا جوميز عن تأثرها الشديد بعد النجاح السريع لأغنيتها الجديدة Lose You To Love Me، والذي بدأت تلمسه من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت جوميز عبر حسابها الشخصي على موقع “تويتر” رسالة إلى ربّ العالمين، شكرته من خلالها على نعمه عليها في كل الظروف التي تمرّ بها في حياتها.

كما ونوّهت سيلينا إلى الفترة العصيبة التي مرّت بها مؤخرًا في حياتها وأشارت إلى أنها لم تخرج منها سوى بإيمانها الكبير بحكمة رب العالمين وعطفه عليها.

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وكشف مصدر لموقع “هوليود لايف” بشكل حصري أنّ سيلينا في أوج إزدهارها وإشراقها بعد زواج حبيبها السابق جاستين بيبر من هالي بالدوين (للمرة الثانية)، مضيفًا: “لقد تولت مسؤولية صحتها وكانت متسقة للغاية مع جميع الأشياء المهمة مثل تغذيتها ونومها ونشاطها البدني، لذا فإن صحتها مستقرة للغاية في الوقت الحالي”، إضافة إلى ذلك فإن الحالة العاطفية لسيلينا على ما يرام، وفي حالة معنوية مرتفعة.

تجدر الإشارة إلى أن سيلينا جوميز طرحت أخيرًا الفيديو الخاص بالأغنية عبر قناتها على موقع “يوتيوب” وحقق مليون مشاهدة بعد ساعتين على إتاحة عرضه.