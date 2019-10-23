صابرين تعود إلى الأعمال الإستعراضية.. هل تخلع الحجاب؟

متابعة بتجـــــــــــرد: تستعد صابرين للعودة إلى الأعمال الإستعراضية والغنائية مجددًا من خلال مسلسل جديد ستخوض به الموسم الرمضاني المقبل.

ومن المقرر أن يشارك صابرين ببطولة العمل، مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، وستعلن عن كل تفاصيله خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من قراءة السيناريو الخاص به، واختيار جميع الأبطال والتحضير الفعلي لتصويره.

وأكدت بعض المصادر أن صابرين اختارت مشروعًا فنيًا مميزًا للأطفال الصغار، كانت تقوم بالتحضير له خلال الفترات الماضية، وتوقفت عن التجهيز له بسبب انشغالها بتصوير عدد من أعمالها الفنية، وبعد ذلك عادت مؤخرًا لاستكماله، وأضافت المصادر أن هذا المشروع سيقدم للأطفال الكثير من الرسائل الهامة، ورغم أنه يتضمن العديد من الرقصات الاستعراضية، إلا أن صابرين لن تتخلى عن حجابها بل ستقدمه بطريقة تناسبها.

وشاركت الفنانة صابرين خلال الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “فكرة بمليون جنيه”، من إخراج وائل إحسان وتأليف أمين جمال، محمد فتحي، شريف يسري، وإبراهيم محسن. ودارت أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول أحد الشباب الذي يواجهه سوء الحظ، ويسعى طوال الوقت لتجاوز هذه الأزمات.

وتعتبر صابرين من أبرز نجمات الدراما المصرية اللاتي قدمن مجموعة من المسلسلات المميزة، من بينها “شيخ العرب همام، مع الفنان يحيى الفخراني، و”أم كلثوم” الذي يعتبر أهم الأعمال التي قدمتها طوال مشوارها وغيرها من الأعمال الفنية الأخرى.