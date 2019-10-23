رغم نفي أصالة انفصالها عن العريان.. مؤشّرات تدلّ على توتّر علاقتهما!‎ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الفنانة السورية أصالة نصري عن صمتها لتوضّح حقيقة ما حدث معها في الآونة الأخيرة، بعد أنْ كثرت الأخبار التي تفيد بوجود خلافات مع زوجها المخرج طارق العريان وصلت إلى حدّ الانفصال.

وأوضحت أصالة في رسالة لها نشرتها على إنستغرام أنّ كلّ الأنباء التي تمّ تداولها حول طلاقها غير صحيحة، وأنّ ما حدث بينهما مجرّد خلاف بسيط.

"فوشيا" رصد الأمر من ناحية آخرى، خاصّة وأنّ هذه ليست المرّة الأولى التي تفكّر فيها أصالة بالانفصال عن زوجها طارق العريان.