زهرة الخرجي تكشفُ السّبب الحقيقيّ لحلق شعرها أمام الكاميرات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة الكويتية زهرة الخرجي، السّبب الحقيقيّ الذي دفعها لحلق شعرها بالكامل أمام الكاميرات، مشيرة إلى أنها أثناء مشاركتها في إحدى الندوات الخاصة بالتوعية بمرض السرطان، علمت بوجود إحدى السيدات المصابات بهذا المرض كانت تشعر بالخوف الشديد من بدء العلاج بالكيماوي، فقررت أنْ تشجّعها بهذه الطريقة.

وأوضحت زهرة في تصريحات تلفزيونية إنّ أحد أصدقائها المقرّبين أخبرها بالحالة النفسية الصعبة التي تمر بها هذه السيدة وخوفها من تأثير الكيماوي على شعرها وشكلها، لذلك قرّرت أنْ تقوم بهذه الخطوة أمامها.

وأكّدت أنّها بالفعل نجحت في تشجيع هذه السيدة بالذهاب للبدء في العلاج الكيماوي، لكي تنتصر على هذا المرض في أسرع وقت، مضيفة أنها الآن في أفضل حال واستطاعت بالفعل أنْ تتغلّب على مرضها.

وقالت إنّ تجربة مرضها وإصابتها بسرطان الثدي ومحاربته لسنوات طويلة جعلتها أكثر قوة ورغبة في تقديم أيّ دعم معنويّ لأيّ سيدة مصابة بهذا المرض الصّعب والذي يحتاج إلى أن تكون الحالة النفسية جيدة ودعم من الآخرين لكي تستطيع أنْ تواجهه.

أما عن حقيقة حلقها لشعرها مرة أخرى خلال الأيام الماضية، فأكدت أنها لم تفعل كما اعتقد الكثيرون، عندما شاهدوا مقطع فيديو عبر حسابها في "إنستغرام" ظهرت فيه وهي بشعر طويل لتفاجئ متابعيها بأنها تضع شعرًا مستعارًا.

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وكانت الخرجي اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي خلال مشاركتها في برنامج "الوادي" عام 2005 عندما شعرت بوعكة صحية، وطلبت إجراء فحوصات خلال تواجدها في البرنامج، واكتشفت إصابتها بالمرض الخبيث وتلقّت علاجها في لندن.

وبعد شفائها أصبحت ناشطة في مجال التوعية والكشف المبكّر، وتحرص اليوم على زيارة مرضى السرطان وتشارك في مناسباتهم.