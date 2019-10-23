اللُبناني "بول ناصيف" يُقدّم خاتم بقيمة 175 دولار لزوجته في زفافهما الثاني.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقام نجم برنامج الواقع Botched، طبيب التّجميل لُبناني الأصل "بول ناصيف"، 57 عامًا، زفافً باذخًا في جزيرة ميكونوس اليونانية، احتفالًا بزواجه من "بريتاني باتاكوس"، 28 عامًا.

وقدّم ناصيف خاتم زفافٍ ألماسيٍ استثنائيّ لعروسه بريتاني، استغرق تصميمه 4 أشهر، وصلت قيمته الكُلّية إلى 175 ألف دولار.

اختار بول علامة Harakh Jewelers لتصميم خاتم الزفاف، وتكوّن من 3 خواتم مُدمجة مع بعضها البعض، فجاء الخاتم الرّئيسي مُرصّعًا بالألماس بالكامل، توسّطه حجر ألماسي ضخم بنقاوة 3.12 قيراط، وصلت تكلفته إلى 165 ألف دولار.

Advertisements

وطلب الطبيب اللبناني إضافة خاتمين إضافيين على الخاتم الرئيسي، صُنعا من الألماس أيضًا بنقاوة 1.24 قيراط، ووصلت قيمتهما إلى 9 آلاف دولار.

وأشرف على التقاط الزّفاف الباذخ شركة التصوير المُتخصصة Vangelis Photography، إذ حضره 65 شخصًا من عائلة العروسين وأصدقائهما المُقرّبين.

يُشارُ إلى أنّه يُعد هذا الزّفاف الثاني للعروسان، إذ أقاما زفافهما الأول في لوس أنجلوس في 28 من شهر سبتمبر الماضي.