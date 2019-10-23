- 1/2
- 2/2
متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقام نجم برنامج الواقع Botched، طبيب التّجميل لُبناني الأصل "بول ناصيف"، 57 عامًا، زفافً باذخًا في جزيرة ميكونوس اليونانية، احتفالًا بزواجه من "بريتاني باتاكوس"، 28 عامًا.
وقدّم ناصيف خاتم زفافٍ ألماسيٍ استثنائيّ لعروسه بريتاني، استغرق تصميمه 4 أشهر، وصلت قيمته الكُلّية إلى 175 ألف دولار.
اختار بول علامة Harakh Jewelers لتصميم خاتم الزفاف، وتكوّن من 3 خواتم مُدمجة مع بعضها البعض، فجاء الخاتم الرّئيسي مُرصّعًا بالألماس بالكامل، توسّطه حجر ألماسي ضخم بنقاوة 3.12 قيراط، وصلت تكلفته إلى 165 ألف دولار.
وطلب الطبيب اللبناني إضافة خاتمين إضافيين على الخاتم الرئيسي، صُنعا من الألماس أيضًا بنقاوة 1.24 قيراط، ووصلت قيمتهما إلى 9 آلاف دولار.
وأشرف على التقاط الزّفاف الباذخ شركة التصوير المُتخصصة Vangelis Photography، إذ حضره 65 شخصًا من عائلة العروسين وأصدقائهما المُقرّبين.
يُشارُ إلى أنّه يُعد هذا الزّفاف الثاني للعروسان، إذ أقاما زفافهما الأول في لوس أنجلوس في 28 من شهر سبتمبر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر اللُبناني "بول ناصيف" يُقدّم خاتم بقيمة 175 دولار لزوجته في زفافهما الثاني.. شاهدي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.