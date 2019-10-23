مشادة كلامية بين هنا الزاهد ومتابعة عبر "إنستغرام"

شاركت الفنانة المصرية هنا الزاهد، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستغرام”، بصورة حديثة لها، وذلك في أول تفاعل لها بعد رحيل الفنان طلعت زكريا.

هنا الزاهد، فوجئت بتعليق متابعة لها تهاجمها بسبب ابتسامتها الخفيفة في الصورة، والتي قالت في تعليقها لها: «طلعت زكريا يمكن ما صار له شهر مات.. الإنسان بينسى بسرعة».

الفنانة المصرية، لم تتجاهل التعليق وردت عليها قائلة: «هو عشان نزلت صورة يبقى نسيت يا جماعة احترموا خصوصيات الناس عيب كدة.. في إيه؟».

وكانت الفنانة هنا الزاهد، قد أصيبت بانهيار خلال جنازة الفنان الراحل طلعت زكريا، زوج والدتها السابق، والذي تكن له حبًا كبيرًا ونعته عبر صفحاتها بكلمات مؤثرة عبرت من خلالها أنه أول من خلالها عن افتقادها الكبير له حيث أنه هو قام بتربيتها هي وشقيقاتها بعد زواجه من والدتها.

ورغم أن الفنان الراحل ليس بوالدها إلا أنها أكدت أنها لم تعرف معنى الإبوة إلا معه وأنه كان أكبر داعم لها خلال مشوارها الفني.

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يذكر أن الفنان طلعت زكريا، رحل عن عالمنا يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر، بعد تعرضه لازمة صحية شديدة دخل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة، وبها رحل.

وتم دفن جثمان الفنان الراحل في مسقط رأسه بالإسكندرية وسط حضور عدد كبير من جمهوره ووصفت جنازته بالشعبية.

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