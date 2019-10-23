الرومي تخرج عن صمتها وتعلق على المظاهرات الشعبية في لبنان

ردّت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي على تساؤلات الجمهور بشأن تأخرها عن التضامن مع المظاهرات الشعبية اللبنانية، التي مرّ عليها خمسة أيام، والتي تطالب بإصلاحات اقتصادية وتحسين وضع البلاد.

ونشرت ماجدة الرومي مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر على وقع أنغام أغنية "الحرية" أرفقته بتعليق: "آراء الشعب من رأي الله، والي بخاف الله بياخد بآراء الشعب اليوم، قال كلمتو وكلمتو لازم نحترمها"، موجهة التحية للشعب اللبناني في نهاية رسالتها.

وكانت الفنانة التي غنّت للوطن في مناسبات عديدة قد أثارت استغراب عدد من المتابعين بسبب تأخرها عن تحديد موقفها من المظاهرات في لبنان، خاصة وأن العديد من مشاهير الفن بينهم راغب علامة، وائل كفوري، نادين الراسي، إليسا، نانسي عجرم، هيفاء وهبي، نجوى كرم، رامي عياش، يارا، أمل حجازي، مايا دياب، وائل جسار، ميريام فارس، وغيرهم، قد أيّدوا مطالب الشعب، فمنهم من شارك على الأرض، ومنهم من تضامن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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ولم تكن الفنانة ماجدة الرومي الوحيدة التي أثارت استغراب الجمهور بتأخرها في تحديد موقفها، بل إن الفنانة جوليا بطرس، صاحبة الأغاني الثورية والوطنية، هي الأخرى لم تظهر لإبداء رأيها فيما حدث في لبنان، غير أنه تبين بأن زوجها هو وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب، فحرصت أن تبقى صامتة.

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