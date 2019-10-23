أبو يُعرب عن أمنيته في عمل دويتو مع العسيلي أو مصطفى حجاج

حل المغني والكاتب والملحن محمد أبو العينين الشهير بـ «أبو» ضيفا على برنامج «عيشها بإنيرجي»، المذاع على راديو «إنيرجي»، والذي يقدمه وائل منصور وسارة المنذر.



وقال «أبو» إنه يحب سماع الأغاني الهادية وخاصة أغاني فيروز، لكنه حينما يغني يحب غناء أغاني ألحانها مبهجة، وتابع: «قعدت 6 شهور بلف العالم بأغنية (3 دقات)، بعدها والدي تعب 6 شهور تانية، وده كان سبب اختفائي لفترة، لكن بعد كده رجعت بأغنيتين عيش يا قلبي وحبيبي يا ليل».



وأضاف: «زمان المنتجين كانوا بيفضلوا الألبومات عشان الناس تشتري الشرايط، لكن في الوقت الحالي الناس بتسمع الأغاني على اليوتيوب والأبلكيشنز، عشان كدة بنزل الأغاني بتاعتي سينجل مش في ألبوم»، مشيرا إلى أن عزيز الشافعي من أكتر ملحنين الجيل الحالي اللي بحبهم وقريبين مني، لأنه متنوع وألحانه بتوصل للناس بسهولة.



وتابع: «الأغاني السينجل سوف يتم طرحها قريب في ألبوم اسمه (شربات)، على اسم الأغنية اللي هتنزل الفترة القادمة واللي بعتبرها أفضل حاجة كتبتها بنفسي»، موضحًا: «يسرا وتامر حبيب ومريم أبو عوف أقرب ناس ليا من أصدقائي في الوسط الفني».



وتابعه: «احتمال اتجه للتمثيل الفترة الجاية وخدت ورش تمثيل بالفعل، جالي عروض قبل كدة لكني ماقبلتش لأني حابب أركز حاليا في الغناء أكتر.. أنا تأثرت بفريد الأطرش من فنانين الزمن الجميل، وبأم كلثوم من فنانات الزمن الجميل.. وأنا أحب جدا إني أكرر تجربة العمل مع يسرا بعد تعاوننا في 3 دقات، وأتمنى إنها تغني أغنية من ألحاني وكلماتي».



واختتم: «بحب أغنية (خطوة) جدا واتمنيت لو كانت بتاعتي، لكنها لايقة على مصطفى حجاج أكتر، ونفسي أعمل دويتو مع محمود العسيلي أو مصطفى حجاج أو أمير عيد».

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