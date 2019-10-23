هيفاء وهبي تفوز بنجمة في "ممر المشاهير" في مدينة داون تاون

حصدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على نجمة في ممر المشاهير في منطقة داون تاون بدبي، والذي تم افتتاحه منذ يومين.

الممر يضم مجموعة من النجوم المميزين في العالم العربي والعالم، ومن المقرر أن يصل عددهم إلى 400 نجم، ومن النجوم الذين تم وضع أسمائهم بممر النجوم، الفنان المصري أحمد حلمي، وزوجته الفنانة منى زكي، والفنان عمرو دياب، واللاعب محمد صلاح.

والفنانة اليمنية بلقيس فتحي، والفنان الإماراتي حسين الجسمي، والنجمة الهندية سونام كابور، وغيرهم عدد كبير من النجوم.

يقع ممر المشاهير، في منطقة داون تاون دبي، وسيضم الممر في بدايته 400 نجمة، تمنح لمختلف ‏الشخصيات ‏العامة المؤثرة، في المجالات العلمية والفنية والرياضية والاجتماعية وغيرها، ومن المتوقع أن ‏يصل عدد ‏النجمات بالممر إلى 10 آلاف نجمة.‏

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ممر المشاهير “دبي ستارز” هو أحدث إضافة إلى وسط ‏مدينة دبي، لتكريم مشاهير العالم، على ‏غرار ممر مشاهير هوليوود، وذلك باختيار ‏أفضل الشخصيات العالمية لمساهمتهم الإيجابية في ‏مجالات ‏الموسيقى، السينما، الفن، العمارة، الرياضة، ‏الأدب، الخدمة المجتمعية، الابتكار، وسائل التواصل ‏الاجتماعي، ‏بالحصول على نجمة دبي.

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