جلسة تصوير رومانسية للزوجين أحمد حلمي ومنى زكي

احتفل عدد من النجوم قبل أيام قليلة بتكريمهم في افتتاح ممر المشاهير بدبي ووضع نجومهم في الممشى تكريمًا لهم، ومن بين هؤلاء الفنان أحمد حلمي ومنى زكي الذين لفتا الأنظار بحضورهما.

وبعد تكريم الثنائي في دبي، خضع أحمد حلمي ومنى زكي لجلسة تصوير رومانسية، حيث تداول الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، صورهما في أحدث ظهور لهما سويًا بدبي، وأشادوا بحالة الحب الصادقة، المتبادلة بينهما.

ودائمًا ما تلفت علاقة أحمد حلمي بزوجته الفنانة منى زكي؛ الأنظار مع كل تواجد لهما في أي مناسبة رسمية، حيث يعتبرون قصة حب الثنائي من أبرز وأصدق قصص الحب بين المشاهير.

وعقب التكريم، نشر أحمد حلمي صورته من أمام نجمته بدبي، وعلق بشكل مرح على الحدث حيث كتب:"أي تكريم او جايزه او شهادة تقدير كنت باستلمها واروح بيها عادي . دي اول مره اخد جايزه هيخدوها هما وهيلزقوها في الرصيف في الشارع ومروحش بيها .. متزعلوش بقي لو صحيتوا الصبح ملقتوش الرصيف"، فيما نشرت زوجته صورًا لها موجهة الشكر للقائمين على الحدث، مبدية سعادتها بالتكريم.

وكان أخر أعمال أحمد حلمي هو فيلم "خيال مآتة" الذي عُرض مؤخرًا، وشاركه في بطولته الفنانة منة شلبي وحسن حسني ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة وبيومي فؤاد وأخرين، أما منى زكي فتستعد لبطولة فيلم "العنكبوت" الي تشارك في بطولته مع الفنان أحمد السقا وظافر العابدين وإخراج أحمد نادر جلال وتأليف محمد ناير وإنتاج وليد صبري.

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ممر المشاهير بدبي

الجدير بالذكر أن من ضمن النجوم الذين تم تكريمهم أيضًا خلال افتتاح ممر المشاهير بدبي، هم بلقيس والنجمة الهندية سونام كابور ونجم الكرة ياسر القحطاني والمطرب الباكستاني عاطف أسلم، ويضم ممر المشاهير في دبي 400 نجمة لأبرز نجوم العالم في الفن والرياضة والموضة وغيرها من المجالات.



يقع ممر المشاهير، في منطقة داون تاون دبي، وسيضم الممر في بدايته 400 نجمة، تمنح لمختلف ‏الشخصيات ‏العامة المؤثرة، ويعتبر ممر المشاهير هو أحدث إضافة إلى وسط ‏مدينة دبي، لتكريم مشاهير العالم، على ‏غرار ممر مشاهير هوليوود، وذلك باختيار ‏أفضل الشخصيات العالمية لمساهمتهم الإيجابية في ‏مجالات ‏الموسيقى، السينما، الفن، العمارة، الرياضة، ‏الأدب، الخدمة المجتمعية، الابتكار، وسائل التواصل ‏الاجتماعي، ‏بالحصول على نجمة دبي أو "دبي ستارز".

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