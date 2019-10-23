شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القائمة المبدئية لفريق ألبوم تامر عاشور الجديد 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المطرب تامر عاشور تحضيراته لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال موسم 2020 مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، وتحمل أغلب أغنيات الألبوم طابع دراما ومقسوم وكلاسيك بحسب تأكيده فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365". ويتعاون فى الألبوم مع الشعراء سلطان صلاح بـ 3 أغنيات، وأحمد المالكي بأغنيتين، وهشام صادق، أما التوزيع فيتولاه أحمد أمين ومايكل صفوت. وكان تامر عاشور قد طرح ألبوم "أيام" يوم 21 مارس الماضى، وضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".

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