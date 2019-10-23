أغنية Baby Shark وتظاهرة جل الديب.. الـ CNN تُغرّد عن الفيديو المنتشر

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر موقع الـCNN الإخباري عبر صفحته الرسمية على تويتر فيديو لقيام المتظاهرين بغناء Baby Shark الشهيرة لأحد الأطفال خلال تظاهرة في منطقة جل الديب.

وعلّقت الصفحة: “كان طفل يبلغ من العمر 15 شهرًا خائفًا عندما أحاط المحتجون سيارة والدته في لبنان. لذلك بدأ المتظاهرون في غناء Baby Shark لتهدئته”.

وقد لاقى الفيديو انتشاراً واسعاً وترحيباً، من قبل رواد الإنترنت من حول العالم كما تناقلته الصحف العالمية الأخرى.