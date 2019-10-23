فنانات مع أبنائهن.. تعرفي على أسمائهم واحكمي بمدى التشابه بينهم؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تستغل نجمات الفن لحظات الفراغ والراحة بعيدًا عن نشاطاتهن وحفلاتهنّ الغنائية لقضاء أوقات ممتعة مع أبنائهن، كما يحرصن على مشاركة جمهورهنّ تلك الأجواء السعيدة.

ورغم أن هناك فنانات لا زلن يفضلن منع نشر صور أبنائهنّ عبر صفحاتهن الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي من مبدأ الخصوصية، غير أن أخريات اتجهن عكس ذلك ولا يجدن أية مشكلة في نشر إطلالاتهن رفقة أبنائهن.

وذهب متابعون للحديث عن أن بعض النجمات يحاولن استقطاب الجمهور من خلال صور أبنائهن لاسيما وأن صور الأطفال وبراءتهم دائمًا ما تلقى تفاعلاً واسعًا، فيما ركز آخرون على المقارنة في مدى الشبه بين الفنانات وأولادهن، فبعض الصور كشفت عن مدى التشابه الكبير في الملامح ، بينما اتضح في إطلالات أخرى عدم وجود تشابه بينهم.

وفي لمحة سريعة نعرض لك في الفيديو التالي أشهر الفنانات العربيات مع أبنائهن في صور عفوية، لتعرفي أسمائهم ولتحكمي أنت أيضًا بمدى التشابه بينهم.