لبنان ينتفض لليوم السابع

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تتواصل المظاهرات في مختلف المدن اللبنانية لليوم السابع على التوالي ضد النخب السياسية الحاكمة في البلاد، والحكومة اللبنانية.
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