شكرا لقرائتكم خبر عن مروى اللبنانية تقع فى حب رجل صعيدى « ع الداون لوود » والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة اللبنانية مروى إنها تواصل تحضيراتها لمسرحية جديدة بعنوان " ع الداون لوود"، وتجسد من خلالها دور بنت من القاهرة، ومن عائلة متواضعة حتى تقع في حب راجل صعيدي، ومن هنا تواجه مشكله كبيرة تقلب الأحداث.

وأضافت مروى لـ ”الخليج 365” أنها سوف تقدم خلال المسرحية عددا من الأغنيات، موضحة أن التوليفة الجيدة المتواجدة فى الدور من غناء وتمثيل هو سبب موافقتها على المسرحية، وهى من بطولة أحمد سلامة، وعلاء مرسى، و سمسم شهاب، وبرلنتى فؤاد، و من تأليف أيمن العوضى، وإخراج حسام الدين صلاح.

تدور أحداث المسرحية حول طبيب من أصول صعيدية يقرر الزواج بعد حصوله على الدكتوراه، لكن يصطدم بتقاليد الصعيد القديمة، خاصة فيما يتعلق بليلة الدخلة فيحاول جاهدا أن يثنيهم عن تلك الأفكار الباليه، فهل سينجح فى ذلك أم لا؟.