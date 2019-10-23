شكرا لقرائتكم خبر عن رومانسية وشجن وهزار فى آخر بروموهات Last Christmas والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لـ فيلم Last Christmas ‏الجديد عن تريلر مدته دقيقتين، من خلال الحساب الرسمي للفيلم على موقع التغريدات تويتر، ومن المقرر ان يصل الفيلم دور العرض المختلفة في 8 نوفمبر المقبل.

الفيلم من إنتاج شركة UK Universal Pictures، ويدور العمل في إطار الدراما والرومانسية، وتدور أحداث الفيلم عن اللقاء الرومانسى الأول الذى سيجمع "كلارك" التى تجسد شخصية "كيت"، بحبيبها جولدينج الذى يجسد شخصية "توم" فى عطلة الكريسماس وتتوالى الأحداث بعد ذلك.

ويشارك إيمليا كلارك فى بطولة الفيلم الممثل هنرى جولدينج، وإيما تومسون وديفيد مومينى وجواكيم سكارلى وميشيل يوه، وهو من إخراج بول فيج.

يذكر أن شركة Universal Pictures بدأت الإعلان عن فيلمها الجديد Dolittle، ومن المقرر أن يصل دور العرض حول العالم في 17 يناير من العام المقبل 2020.

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الفيلم من بطولة روبرت داوني جونيور، الذى شاركه في البطولة سواء كـ أصوات أو شخصيات حقيقة في الفيلم توم هولاند، مايكل شين، رامي مالك، جيسي باكلي، إيما طومسون، رالف فاينز، ماريون كوتيار، كميل نانجاني، أنطونيو بانديراس، سيلينا جوميز، جون سينا، كارمن إيجوجو.

ويدور فيلم Dolittle حول اكتشاف طبيب يستطيع التحدث إلى الحيوانات، مما يأخذه في الكثير من المغامرات المختلفة، العمل من إخراج ستيفن جاجان الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع هيو لوفتينج، كريس مكاي، توماس شبرد، جون ويتنجتون.