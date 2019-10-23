"المتفائل" ضمن المقررات على طلاب المسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

دفع النجاح الكبير للعرض المسرحى"المتفائل"، من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، معهد النقد الفني بأكاديمية الفنون وأقسام المسرح بالجامعات لوضع العرض ضمن التطبيقات العملية لطلاب المسرح.

ويقدم العرض أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام التاسعة مساء، والأحد ماتينيه في تمام السابعة والنصف مساءً.

وقال إسلام إمام، مخرج العرض المسرحي المتفائل، إنه سعيد باختيار العرض من قبل الأكاديميين ليكون ضمن مناهج طلاب المسرح بمختلف الجامعات.

يذكر أن عرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض من بطولة سامح حسين، وسهر الصايغ، ويوسف إسماعيل، وسوسن ربيع، وعزت زين، وآيات مجدي، وتامر الكاشف، وزكريا معروف، ورضا طلبة، وطارق راغب، وأحمد سمير عامر، والمطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.