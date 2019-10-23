محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
دفع النجاح الكبير للعرض المسرحى"المتفائل"، من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، معهد النقد الفني بأكاديمية الفنون وأقسام المسرح بالجامعات لوضع العرض ضمن التطبيقات العملية لطلاب المسرح.
ويقدم العرض أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام التاسعة مساء، والأحد ماتينيه في تمام السابعة والنصف مساءً.
وقال إسلام إمام، مخرج العرض المسرحي المتفائل، إنه سعيد باختيار العرض من قبل الأكاديميين ليكون ضمن مناهج طلاب المسرح بمختلف الجامعات.
يذكر أن عرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض من بطولة سامح حسين، وسهر الصايغ، ويوسف إسماعيل، وسوسن ربيع، وعزت زين، وآيات مجدي، وتامر الكاشف، وزكريا معروف، ورضا طلبة، وطارق راغب، وأحمد سمير عامر، والمطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.
كانت هذه تفاصيل خبر "المتفائل" ضمن المقررات على طلاب المسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.