ريهام أيمن بـ"برنيطة" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ريهام أيمن مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت ريهام في الصور بإطلالة كلاسيكية، إذ ارتدت "برنيطة" على رأسها، وعلقت: "الساعة الذهبية هي وقتي المفضل في اليوم".

يذكر أن ريهام أيمن تزوجت من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وآخر أعمالها هو مسلسل العراف عام 2013.