شكرا لقرائتكم خبر عن "مشاهدات بالملايين" فى الافتتاحية الأولى لموسم Watchmen والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الموسم الأول من مسلسل الأكشن والإثارة الجديد Watchmen، على عدد مشاهدات تخطت حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة خلال الـ 24 ساعة الأولى من طرح المسلسل عبر شبكة قنوات HBO الامريكية.
وبحسب احصائية نشرتها الشبكة الأمريكية فإن الافتتاحية الأولى للمسلسل الجديد حصلت على عدد مشاهدات اضافها لقائمة أكثر المسلسلات حصولاً على مشاهدات في تاريخ الشبكة، وهو مليون و650 ألف مشاهدة في اليوم الأول، ومن المتوقع ان يبلغ عدد المشاهدات حاجز الـ 7:8 مليون مشاهدة في الأسبوع الأول.
مسلسل Watchmen من بطولة، ريجينا كينج، وجيريمى آيرونز، ودون جونسون، وتيم بليك نيلسون، ولويس جوسيت جونيور، وأديلايد كليمنس، وأندرو هاورد، وتوم ميسون، وفرانسيس فيشر، ويعقوب مينج ترينت، وسارة فيكرز، وديلان شومبينج، وليلى روز سميث.
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